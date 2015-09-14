Манчини: «Мы здорово стартовали»

Главный тренер «Интера« Роберто Манчини отметил старт своей команды в текущем сезоне после победы над «Миланом« (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

«Игра была тяжелой для обеих команд, за три тура никто не способен полностью раскрыть свой потенциал. Мы здорово стартовали. Пока нам еще тяжело сохранять компактность и агрессивность, но скоро мы сможем улучшить свое функциональное состояние и качество игры.

Хороший старт должен придать нам дополнительную уверенность в себе. Будем продолжать в том же духе.

Претенденты на скудетто? «Ювентус», «Рома» и «Наполи». У других команд больше шансов выиграть титул, но и мы должны ставить самые высокие цели», – рассказал Манчини Sky Sport Italia после матча.