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    Манчини: «Мы здорово стартовали»

    Главный тренер «Интера« Роберто Манчини отметил старт своей команды в текущем сезоне после победы над «Миланом« (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

    «Игра была тяжелой для обеих команд, за три тура никто не способен полностью раскрыть свой потенциал. Мы здорово стартовали. Пока нам еще тяжело сохранять компактность и агрессивность, но скоро мы сможем улучшить свое функциональное состояние и качество игры.

    Хороший старт должен придать нам дополнительную уверенность в себе. Будем продолжать в том же духе.

    Претенденты на скудетто? «Ювентус», «Рома» и «Наполи». У других команд больше шансов выиграть титул, но и мы должны ставить самые высокие цели», – рассказал Манчини Sky Sport Italia после матча.

    Источник: Skysports

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    14.09.2015 07:09
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