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    • Промес: «После перерыва «Спартак» не показал хороший футбол»

    Промес: «После перерыва «Спартак» не показал хороший футбол»

    Полузащитник «Спартака« Квинси Промес считает, что его команда лишь в первом тайме матча чемпионата России против «Ростова« (1:0) выглядела лучше своего соперника.

    – В первом тайме мы играли лучше, забили очень важный гол. Но после перерыва, считаю, уже не показывали достаточно хороший футбол. «Ростов» временами атаковал очень опасно. А в концовке «Спартак» уже стремился сохранить победу, что удалось. Я очень рад.

    Чувствую ли я себя героем? Нет. Думаю, что вся команда – герои. Победу одержали все вместе, сражаясь и выкладываясь на поле. Хотя, конечно, счастлив, что мне на этот раз удалось забить. В следующем матче это может сделать кто-то другой», – рассказал Промес после матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2015 06:21
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