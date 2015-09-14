Промес: «После перерыва «Спартак» не показал хороший футбол»

Полузащитник «Спартака« Квинси Промес считает, что его команда лишь в первом тайме матча чемпионата России против «Ростова« (1:0) выглядела лучше своего соперника.

– В первом тайме мы играли лучше, забили очень важный гол. Но после перерыва, считаю, уже не показывали достаточно хороший футбол. «Ростов» временами атаковал очень опасно. А в концовке «Спартак» уже стремился сохранить победу, что удалось. Я очень рад.

Чувствую ли я себя героем? Нет. Думаю, что вся команда – герои. Победу одержали все вместе, сражаясь и выкладываясь на поле. Хотя, конечно, счастлив, что мне на этот раз удалось забить. В следующем матче это может сделать кто-то другой», – рассказал Промес после матча.