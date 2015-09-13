Семин готов к увольнению из «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин высказал мнение о причинах поражения команды в прошедшем матче 8-го тура чемпионата России против грозненского «Терека» (0:2).

– Как обычно говорят, когда победа – выигрывают игроки, а как поражение, то проигрывает тренер. Мы после «Спартака» изменили схему и вместо пяти защитников, дома стали играть в четыре. По логике все это было правильно, но по исполнению до игроков не дошло то, что нужен баланс атаки.

– Все СМИ пестрили заголовками «Противостояние ученика и учителя». На ваш взгляд, ученик превзошел сегодня учителя?

– Победил, значит превзошел.

– Сегодня болельщики скандировали уходи… Вы уйдете?

– Если руководство примет решение, то уйду. Я приму это как должное.