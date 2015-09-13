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    Семин готов к увольнению из «Анжи»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин высказал мнение о причинах поражения команды в прошедшем матче 8-го тура чемпионата России против грозненского «Терека» (0:2).

    – Как обычно говорят, когда победа – выигрывают игроки, а как поражение, то проигрывает тренер. Мы после «Спартака» изменили схему и вместо пяти защитников, дома стали играть в четыре. По логике все это было правильно, но по исполнению до игроков не дошло то, что нужен баланс атаки.

    – Все СМИ пестрили заголовками «Противостояние ученика и учителя». На ваш взгляд, ученик превзошел сегодня учителя?

    – Победил, значит превзошел.

    – Сегодня болельщики скандировали уходи… Вы уйдете?

    – Если руководство примет решение, то уйду. Я приму это как должное.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 23:31
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    Комментарии (6)
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    umar071
    1442177609
    он виноват сегодня с составом ------минус
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    анжи...
    1442182948
    Матч не начался,а я уже занервничал,увидев состав
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    Аvi-8
    1442207559
    Свершилось то, что я прогнозировал в начале его прихода, что в Анжи быстро увидят, кого они пригласили. Мы, болельщики Динамо Киев с лихвой прочувствовали его тренерский "гений" во второй приход в команду. Нету игры, нету результата, но каждое интервью это повторения одного и того же и как мантра , что все якобы хорошо (вот его стиль). Сам он никогда в жизни не уволится, неустойка и деньги у него на первом месте.
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    Garrincha58
    1442208552
    Давно пора уходить хотя тренер мало в чем виноват когда половину игроков не выполняют игровую дисциплину а такие как Аруна вообще не дальше центрального круга пешком ходит за чем такой хохолок нужен в команде да и дисциплина в быту тоже хромает пьянство дебошь в самолете но их почему то покрывают
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    Каратель
    1442229908
    да семин тут непричём,если игроки юродивые
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    ologreds
    1694997179
    numo442282
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