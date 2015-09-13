РФПЛ. Первую победу в сезоне «Терек» одержал в Махачкале

Грозненский «Терек» переиграл махачкалинский «Анжи» в выездном матче 8-го тура чемпионата России.

Основные события встречи пришлись на второй тайм, в котором грозненцы и забили оба гола.

Отметим, что для «Терека» этот успех стал первым в новом сезоне чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Анжи (Махачкала) — Терек (Грозный) — 0:2 (0:0) текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 0:1 — Лазич, 59 (в свои ворота). 0:2 — Лебеденко, 62.

Анжи: Песьяков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Максимов (Хадарцев, 69), Леонардо, Мкртчян, Эбесилио, Боли, Алмейда.

Терек: Городов, Семенов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Иванов, Маурисио, Айссати, Варкен, Лебеденко (Рыбус, 69), Митришев.

Предупреждения: Лазич, 13. Боли, 20. Городов, 70.