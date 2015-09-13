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РФПЛ. Первую победу в сезоне «Терек» одержал в Махачкале

13 сентября 2015, 20:50
10

Грозненский «Терек» переиграл махачкалинский «Анжи» в выездном матче 8-го тура чемпионата России.

Основные события встречи пришлись на второй тайм, в котором грозненцы и забили оба гола.

Отметим, что для «Терека» этот успех стал первым в новом сезоне чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Анжи (Махачкала) — Терек (Грозный) — 0:2 (0:0) текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 0:1 — Лазич, 59 (в свои ворота). 0:2 — Лебеденко, 62.

Анжи: Песьяков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Максимов (Хадарцев, 69), Леонардо, Мкртчян, Эбесилио, Боли, Алмейда.

Терек: Городов, Семенов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Иванов, Маурисио, Айссати, Варкен, Лебеденко (Рыбус, 69), Митришев.

Предупреждения: Лазич, 13. Боли, 20. Городов, 70.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Ахмат
Комментарии (10)
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Abrekkk
1442168281
С победой нас! Мы сильнее! Анжи сори, и удачи в следующих играх!
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☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆
1442168319
Поздравляю всех Терекчан. Анжи удачи!
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bentlly
1442168366
Сёмин пора уходит из Анжи. Просто жалько Анжи . жалллл
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bentlly
1442168477
Как так у Анжи просто не везёт. Ребята больше создаёт головой момент но не забет
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Даггер
1442169088
Договорняк
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Даггер
1442169145
Там Анжи выйграет если у Анжи будет нужны очки чтоб не вылетит.
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Borz1
1442173495
не если договорняк то счет был бы 0:5
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Дагыстанец
1442183178
Анжи и Терек должны остаться в высшей лиге а вылетают пусть московские клубы это чемпионат россии а не москвы
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REDAT
1442218042
Поздравляю "Терек" с победой!!!!!! "Анжи" ребятам не унывать, будут у "Анжи" еще победы! Всем Вам удачи!!!!
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