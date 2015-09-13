Гончаренко в ЦСКА пригласил Слуцкий

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему Виктор Гончаренко был приглашен в тренерский штаб команды.

«У нас самый маленький штаб в российской Премьер-Лиге. Из четырех тренеров трое работают еще по совместительству в национальной команде. Мы просто нуждались в тренерской подпитке. Второй момент. Так получилось, что у Виктора Михайловича появилось чуть больше свободного времени.



Думаю, это серьезное усиление тренерского штаба. Учитывая и объeм выпавшей на нас работы, и квалификацию специалиста, которого нам удалось заманить в тренерский штаб. Его круг обязанностей мы окончательно обговорили после матча с «Зенитом».



Я видел, как ему было тяжело в первую паузу после «Кубани». Он приезжал к нам на сборы. И когда у него образовалась вторая вынужденная пауза, я понял, что к нему можно обратиться с таким предложением. Инициатива приглашения исходила от меня», — заявил тренер «армейцев».