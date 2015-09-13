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    Гончаренко в ЦСКА пригласил Слуцкий

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему Виктор Гончаренко был приглашен в тренерский штаб команды.

    «У нас самый маленький штаб в российской Премьер-Лиге. Из четырех тренеров трое работают еще по совместительству в национальной команде. Мы просто нуждались в тренерской подпитке. Второй момент. Так получилось, что у Виктора Михайловича появилось чуть больше свободного времени.

    Думаю, это серьезное усиление тренерского штаба. Учитывая и объeм выпавшей на нас работы, и квалификацию специалиста, которого нам удалось заманить в тренерский штаб. Его круг обязанностей мы окончательно обговорили после матча с «Зенитом».

    Я видел, как ему было тяжело в первую паузу после «Кубани». Он приезжал к нам на сборы. И когда у него образовалась вторая вынужденная пауза, я понял, что к нему можно обратиться с таким предложением. Инициатива приглашения исходила от меня», — заявил тренер «армейцев».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 16:03
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    Комментарии (2)
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    vyacheslaff
    1442153038
    Врет Слуцкий как всегда, наигрывают Гончаренко на главного, а Слуцкера сплавляют из команды, надоел, видимо Гинеру
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    ologreds
    1694997182
    numo442242
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