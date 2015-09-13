Бабаев: «Несмотря на приход Гончаренко, Слуцкий никуда не уходит из ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уверен, что Леонид Слуцкий не уйдет из московского клуба, а приглашение Виктора Гончаренко не является решением на перспективу.

– Приглашение Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА – решение на перспективу?

– Не нужно искать никаких подводных течений. Леонид Викторович не раз говорил, что не собирается покидать ЦСКА. Просто очевидно, что сейчас очень сложно нашему тренерскому штабу. Нужна поддержка. И в лице Виктора Михайловича, думаю, мы ее получим. Ведь ЦСКА играет в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов. А в сборную мы делегируем не только главного тренера, но и Сергея Овчинникова, и Паулино Гранеро. Так что нашим наставникам приходится работать в режиме нон-стоп. В общем, не ищите скрытого смысла в приглашении Гончаренко.

– И все-таки, если сборная выходит на чемпионат Европы, Слуцкий может уйти из ЦСКА в национальную команду. Тогда Гончаренко – главный кандидат на пост наставника армейцев?

– Я не хочу говорить в сослагательном наклонении. Повторюсь, у нас с Леонидом Викторовичем есть договоренность, что он не уходит. Причем его никто не заставлял принимать такое решение. Он сам не рассматривает такого сценария, при котором он уходит из ЦСКА. Конечно, в жизни все может измениться. Но в данный момент приглашение Гончаренко – это совсем не план B, как многим может показаться. Это все равно, что усилить состав команды на случай травмы, дисквалификации. У нас подобная ситуация возникла с тренерским штабом. Мы постоянно общаемся с Леонидом Викторовичем. Все мы знаем, как он любит театр, кино. Так вот в последнее время он сетует, что даже не может посмотреть телевизор. Просто физически не хватает времени. Приход Гончаренко поможет снизить нагрузку на других наставников.

– На каких условиях Гончаренко будет работать в ЦСКА?

– Мы договорились, что он будет работать до конца сезона. При этом договоренность джентльменская. Если Виктор Михайлович получает интересное предложение от какого-либо клуба, мы не станем чинить ему препятствий и, конечно, его отпустим.