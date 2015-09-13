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    • Бабаев: «Несмотря на приход Гончаренко, Слуцкий никуда не уходит из ЦСКА»

    Бабаев: «Несмотря на приход Гончаренко, Слуцкий никуда не уходит из ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уверен, что Леонид Слуцкий не уйдет из московского клуба, а приглашение Виктора Гончаренко не является решением на перспективу.

    – Приглашение Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА – решение на перспективу?

    – Не нужно искать никаких подводных течений. Леонид Викторович не раз говорил, что не собирается покидать ЦСКА. Просто очевидно, что сейчас очень сложно нашему тренерскому штабу. Нужна поддержка. И в лице Виктора Михайловича, думаю, мы ее получим. Ведь ЦСКА играет в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов. А в сборную мы делегируем не только главного тренера, но и Сергея Овчинникова, и Паулино Гранеро. Так что нашим наставникам приходится работать в режиме нон-стоп. В общем, не ищите скрытого смысла в приглашении Гончаренко.

    – И все-таки, если сборная выходит на чемпионат Европы, Слуцкий может уйти из ЦСКА в национальную команду. Тогда Гончаренко – главный кандидат на пост наставника армейцев?

    – Я не хочу говорить в сослагательном наклонении. Повторюсь, у нас с Леонидом Викторовичем есть договоренность, что он не уходит. Причем его никто не заставлял принимать такое решение. Он сам не рассматривает такого сценария, при котором он уходит из ЦСКА. Конечно, в жизни все может измениться. Но в данный момент приглашение Гончаренко – это совсем не план B, как многим может показаться. Это все равно, что усилить состав команды на случай травмы, дисквалификации. У нас подобная ситуация возникла с тренерским штабом. Мы постоянно общаемся с Леонидом Викторовичем. Все мы знаем, как он любит театр, кино. Так вот в последнее время он сетует, что даже не может посмотреть телевизор. Просто физически не хватает времени. Приход Гончаренко поможет снизить нагрузку на других наставников.

    – На каких условиях Гончаренко будет работать в ЦСКА?

    – Мы договорились, что он будет работать до конца сезона. При этом договоренность джентльменская. Если Виктор Михайлович получает интересное предложение от какого-либо клуба, мы не станем чинить ему препятствий и, конечно, его отпустим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 14:49
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    Комментарии (7)
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    порт
    1442145351
    Бабаев как партизан, ни слова лишнего.
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    bset
    1442145482
    Слуцкий летом: "Без меня меня женили". Похоже та же картина)
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    bu.dda
    1442146847
    Грамотный и очевидный стратегический ход. Если сборная выйдет, никто не сможет отказаться. Партия прикажет, и хочешь не хочешь иди в сборную. Административный серурс.
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    bu.dda
    1442147118
    Может уход Слуцкого и к лучшему.. Пора немного обновить команду. Слишком уж все очевидно последнее время. Кто играет, как играет.. Скучно.
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    JendosParavoz
    1442173659
    Как в семье)
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    ologreds
    1694997182
    numo442235
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