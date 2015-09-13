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Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

13 сентября 2015, 13:56
11

Известный белорусский специалист Виктор Гончаренко, недавно потерявший должность главного тренера в «Урале», вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Несмотря на слухи о том, что Гончаренко должен возглавить «армейцев», он получит должность старшего тренера.

«В нынешней ситуации, когда нашему тренерскому штабу приходится работать, по сути, на «четыре фронта», руководство ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял предложение нашего клуба», — пояснила пресс-служба ЦСКА.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Миштаврик
1442142437
Ну хоть теперь Леониду Викторовичу будет полегче.
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vladik12
1442143460
И не надо быть интеллектуалом, чтобы понять, кто станет следующим тренером ЦСКА после полноценного ухода Лени в сборную.
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ЖОРРО
1442144487
Думаю все будут в плюсе от этого!
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NEOn13
1442147718
хорошие Новости! все стороны будут в БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ
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астраханец
1442150344
Главное что бы ЛВС прислушался хоть немного Гончаренко
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Argon
1442152343
Гончаренко надо вернуть в Кубань. И извиниться за непонятную отставеу, было бы не плохо
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Фибоначчи
1442154836
Отличная новость! Думаю если Слуцкого позовут в сборную в случае попадания на Евро-2016, то вопрос с главным тренером в ЦСКА будет решён.
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zagrizlik
1442179417
Смена Лёни.
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