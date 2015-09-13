Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

Известный белорусский специалист Виктор Гончаренко, недавно потерявший должность главного тренера в «Урале», вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Несмотря на слухи о том, что Гончаренко должен возглавить «армейцев», он получит должность старшего тренера.

«В нынешней ситуации, когда нашему тренерскому штабу приходится работать, по сути, на «четыре фронта», руководство ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял предложение нашего клуба», — пояснила пресс-служба ЦСКА.