Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Динамо» – на «Бомбардире»

«Краснодар» и «Динамо» в турнирной таблице разделяет три очка, но уже сегодня подопечные Олега Кононова в случае победы могут поправить свое турнирное положение и вмешаться в борьбу за верокубковые места. Перед тяжелым матчем в Дортмунде краснодарцам необходим заряд положительных эмоций, ведь команда после выездной победы над «Зенитом» неудачно провела игры с «Мордовией» и «Локомотивом». Однако прервать шестиматчевую беспроигрышную серию «Динамо» будет очень нелегко, команда Андрея Кобелева находится в хорошей форме и в случае успеха приблизится к идущему третьим «Зениту» на расстояние одного очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!