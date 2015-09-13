Пономарев: «Пенальти в ЦСКА нужно бить Игнашевичу или Думбия»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча восьмого тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом» (2:2), посоветовал своей бывшей команде как необходимо пробивать 11-метровые. Напомним, при счете 2:1 в пользу ЦСКА хавбек хозяев Алан Дзагоев не реализовал четвертый подряд пенальти своей команды.

«Пенальти нельзя бить внутренней стороной стопы. 11-метровый пробивается прямым сильным ударом подъемом под штангу. Это не такой сложный прием. Можно глаза закрыть и пробить, вратарь не успеет среагировать.

Пенальти в ЦСКА нужно бить Игнашевичу или Думбия. Но ивуариец иногда выпендривается, начинает использовать ложный замах, чтобы уложить голкипера в угол и пробить в противоположный. Но это рискованно.

Пробить на силу — это просто. Любой футболист это сделает», — отметил Пономарев.