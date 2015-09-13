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    • Пономарев: «Пенальти в ЦСКА нужно бить Игнашевичу или Думбия»

    Пономарев: «Пенальти в ЦСКА нужно бить Игнашевичу или Думбия»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча восьмого тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом» (2:2), посоветовал своей бывшей команде как необходимо пробивать 11-метровые. Напомним, при счете 2:1 в пользу ЦСКА хавбек хозяев Алан Дзагоев не реализовал четвертый подряд пенальти своей команды.

    «Пенальти нельзя бить внутренней стороной стопы. 11-метровый пробивается прямым сильным ударом подъемом под штангу. Это не такой сложный прием. Можно глаза закрыть и пробить, вратарь не успеет среагировать.

    Пенальти в ЦСКА нужно бить Игнашевичу или Думбия. Но ивуариец иногда выпендривается, начинает использовать ложный замах, чтобы уложить голкипера в угол и пробить в противоположный. Но это рискованно.

    Пробить на силу — это просто. Любой футболист это сделает», — отметил Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 06:26
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    Комментарии (2)
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    bu.dda
    1442135405
    Когда игрок выходит бить пенальти, подразумевается, что он лучший в этом. Неужели, другие ещё хуже?
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    ologreds
    1694997186
    numo442192
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