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    • Арбитр признал свою ошибку и извинился перед «Аугсбургом» за пенальти в матче с «Баварией»

    Арбитр признал свою ошибку и извинился перед «Аугсбургом» за пенальти в матче с «Баварией»

    Главный судья матча четвертого тура чемпионата Германии «Бавария» «Аугсбург» (2:1) Кнут Кирхер признал, что ошибочно назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи после падения полузащитника мюнхенцев Дугласа Косты в штрафной «Аугсбурга». Именно это решение и предопределило исход встречи, 11-метровый реализовал нападающий Томас Мюллер, принеся своей команде четвертую победу в чемпионате.

    «Мой помощник был уверен, что в том эпизоде гости сфолили. Я мог видеть этот момент лишь краем глаза, так что должен был полагаться на решение ассистента. После матча мы посмотрели повтор момента, и должен признать, что он ошибся, то есть мы оба ошиблись, поскольку именно я несу ответственность. Конечно, это не вернет очки „Аугсбургу“, но мы сожалеем. Мы допустили ошибку»,– цитирует Кирхера издание Sportschau.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 06:13
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    Комментарии (3)
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    talgatnurzhanov2006
    1442118449
    2 дебила это сила!!!
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    drnigo
    1442119677
    Поставил де защитник корпус. Чего сожалеем. По праву был пенальти.
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    ologreds
    1694997186
    numo442191
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