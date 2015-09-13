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    Гвардиола: «Нужно играть все 90 минут»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола выразил недовольство игрой команды в прошедшем матче 3-го тура немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга».

    «Я знаю, что после перерыва играть непросто, но это не может служить нам оправданием, – сказал Гвардиола. – Мы должны играть все 90 минут, а не 45. В первом тайме мы были не похожи сами на себя, действовали слишком медленно. Надеюсь, это будет исправлено. В целом, можно сказать, что «Аугсбург» очень неплоо оборонялся».

    Напомним, в итоге «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2015 00:53
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