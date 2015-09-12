Чалый: «Футболистам передался заряд болельщиков»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, за счет чего команде удалось переиграть московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России (3:1).

– Во-первых, хотелось бы поблагодарить руководство и болельщиков, пришедших поддержать нас в трудную минуту, – сказал Чалый. – Их заряд передался футболистам. Очень хотелось их не огорчить. Теперь нужно набирать очки и выходить из сложившейся ситуации.

– Действия Карлоса Эдуарду в начале встречи стали чуть ли не откровением. Почему же вы заменили бразильца?

– Ну, я бы сказал, что Карлос Эдуарду был одним из. Сегодня хорошо сыграла вся команда, это прежде всего ее победа. А заменили мы Карлоса из-за травмы колена.