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    Чалый: «Футболистам передался заряд болельщиков»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, за счет чего команде удалось переиграть московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России (3:1).

    – Во-первых, хотелось бы поблагодарить руководство и болельщиков, пришедших поддержать нас в трудную минуту, – сказал Чалый. – Их заряд передался футболистам. Очень хотелось их не огорчить. Теперь нужно набирать очки и выходить из сложившейся ситуации.

    Действия Карлоса Эдуарду в начале встречи стали чуть ли не откровением. Почему же вы заменили бразильца?

    – Ну, я бы сказал, что Карлос Эдуарду был одним из. Сегодня хорошо сыграла вся команда, это прежде всего ее победа. А заменили мы Карлоса из-за травмы колена.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 22:06
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    Комментарии (2)
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    LOKOShamilLOKO
    1442086401
    Народу конечно пришло не мало но в Казани как не умели болеть так и не умеют слышны были чётко паравозы
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    ologreds
    1694997186
    numo442172
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