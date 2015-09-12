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    РФПЛ. «Рубин» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

    Московский «Локомотив» упустил шанс сократить отставание в турнирной таблице чемпионата России от лидирующего ЦСКА.

    В матче 8-го тура премьер-лиги железнодорожники на выезде неожиданно уступили казанскому «Рубину».

    Автором одного из голов в ворота гостей стал воспитанник москвичей Динияр Билялетдинов.

    Отметим, что это поражение стало для «Локомотива» первым в нынешнем сезоне премьер-лиги.

    Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) — Локомотив (Москва) — 3:1 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Эдуардо, 9. 2:0 — Канунников, 26. 2:1 — Самедов, 58. 3:1 — Билялетдинов, 69.

    «Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Кузьмин, Набиуллин, Камболов, Карадениз, Георгиев, Билялетдинов (Дядюн, 90), Эдуардо (Кисляк, 61), Канунников, Портнягин.

    «Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Пейчинович, Денисов (Логашов, 71), Шишкин, Миранчук (Шкулетич, 70), Ндинга (Майкон, 46), Самедов, Тарасов, Коломейцев, Ниассе.

    Предупреждения: Ниассе, 12. Денисов, 36. Майкон, 64. Логашов, 73. Пейчинович, 79. Билялетдинов, 79. Набиуллин, 88. Кузьмин, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 20:53
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    Комментарии (30)
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    XLM
    1442081034
    Прорвало! С победой, рубиновые!
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    майкл
    1442081144
    Чтож молодцы Рубиновые, прямо приятно если че
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    Dodge87
    1442081195
    все...локо наелся...еще о медалях гоорили...с очень убогой игрой кое как серию выдали...сдулись...нечего ловить в верху локо
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    Зенит 2015
    1442081469
    Рубин искренне поздравляю с уверенной победой! Давно пора было вылезать из низа таблицы. Не место там таким командам как Рубин.
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    AirChud
    1442081500
    Хорошая игра. Жалко только, что Портнягин не забил, а попал в штангу. Очень порадовал стадион и поддержка. С Заслуженной победой, Рубин!
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    paparazzi-kazan
    1442081840
    Спасибо "Рубин" за подарок мне на день рождения , молодцы.
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    Антибиотик
    1442082956
    Локо обделался, к сожалению. Мои поздравления Чалому.
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    Kafan7
    1442084098
    Не знаю, но кто сказал, что Локомотив показывает блистательную игру? Почти все победы над аутсайдерами. А когда попадаются крепкие орешки, типо Терека или Динамо, которые сейчас играют от обороны и их надо вскрывать непредсказуемыми действиями, то Локо сыпется. Единственный классный матч выдали с Краснодаром, а так попался им более компактный Рубин и что в итоге? 3 мяча? Ну конечно отмечу отвратительное действие Денисова на поле и не разбериху центра обороны. А Рубин молодцы, убрали уругвайцев из оброны и как заиграли.
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    Вомбат
    1442086753
    Роль РСБ в Рубине последнее время стала деструктивной. Например Оздоев с самого начала сезона как мог ломал игру команды в атаке, а для РСБ он был так же незаменим, как Халк для АВБ, и все должны были играть через Оздоева. Лемос оказался не готов к уровню РПЛ, но РСБ ставил и его на все игры. Так что кроме встряски от смены тренера, Рубину помогла оптимизация стартового состава.
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    ologreds
    1694997188
    numo442163
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