Слуцкий: «Сегодня был самый качественный поединок после возвращения из сборных»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий после ничейного матча с «Зенитом» (2:2) рассказал о том, как на него распространился эффект возвращения из сборной и выразил свое мнение о лимите на легионеров.

«Могу точно сказать, что сегодня был самый качественный поединок после возвращения из национальных команд. О моем состоянии нет смысла рассуждать. Мы играем, готовимся, все нормально. В национальной сборной России было точно такое же количество игроков основного состава, которое и осталось работать на базе. Покинув одну «четверку» игроков, я смог пристально понаблюдать и отследить состояние другой.

Я считаю, что на силу национальной команды лимит на легионеров не действует. А вот в клубе ситуация на тоненького. Максимально возможно мы в него укладываемся», – сказал Слуцкий.

