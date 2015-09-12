Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Барселона» – на «Бомбардире»

Календарь нового чемпионата Испании свел двух ежегодных претендентов на титул друг с другом уже в третьем туре. Несмотря на то, что команды еще толком не вкатились в сезон, нет никаких сомнений, что «Атлетико» Мадрид и «Барселона» выдадут сегодня самый настоящий футбольный спектакль.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!

