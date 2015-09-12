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    АПЛ. «Эвертон» выиграл у «Челси»

    Пятый тур чемпионата Англии стартовал с очередного поражения «Челси». Этот проигрыш для подопечных Жозе Моуриньо стал уже третьим в сезоне. Злым гением лондонцев в этот раз оказался нападающий «Эвертона» Стивен Нейсмит, который вышел на замену вместо, получившего травму, Мухамеда Бешича на 9-ой минуте и оформил хет-трик. «Аристократы» сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Неманья Матич.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

    Эвертон (Ливерпуль) – Челси (Лондон) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 — Нейсмит, 17; 2:0 — Нейсмит, 22; 2:1 — Матич, 36; 3:1 — Нейсмит, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 16:47
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    Комментарии (7)
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    DisEkript
    1442066324
    Ну шо тут сказати Ман Сити, с очередный кубком АПЛ :)
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    Ele13
    1442066637
    Отвратительная игра Челси, совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Много проблем и развития решения их я на протяжении 5 туров не вижу. Но удачи Челси, нужно просто ещё упорнее работать и победы придут!
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    Тот еще Бобер
    1442066669
    Нэйсмит мужик )
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    3eмлянин
    1442071087
    Чёто Челси совсем не торт !!!
    Ответить
    Taga25
    1442073153
    Вуахахахаха, опять автобус с Мориком прокатили)))
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    Зенит 2015
    1442073691
    А не пофиг ли, как там враги человечества играют?
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    ologreds
    1694997188
    numo442143
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