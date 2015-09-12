Таски: «В матче с «Ростовом» у нас только одна цель – три очка»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился планами команды на воскресную игру чемпионата России против «Ростова».

«После поражения от «Анжи» у нас только одна цель — три очка. Что касается «Ростова» в нынешнем сезоне, то команда находится высоко в турнирной таблице: видно, что тренер хорошо настраивает ребят. Предполагаю, что завтра соперники будут играть от обороны. Хотя, учитывая силу «Ростова» в этом году, возможно, футболисты постараются атаковать. Если команда Бердыева раскроется, то это сыграет нам на руку. Тогда мы сможем найти свободное пространство и проявить наши сильные стороны. Состоится непростая игра, однако мы рассчитываем, что добьемся успеха», – рассказал Таски.

