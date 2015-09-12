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    • Пеллегрини:«В конце сезона никто не вспомнит, за сколько мы купили Де Брюйне»

    Пеллегрини:«В конце сезона никто не вспомнит, за сколько мы купили Де Брюйне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини выразил уверенность, что новичок команды полузащитник Кевин Де Брюйне проявит себя на поле уже в самое ближайшее время.Напомним, трансфер бельгийца обошелся «горожанам» в 75 миллионов евро.

    «Вероятно, сначала все будут говорить о его стоимости. Но команда и сам игрок должны показать, зачем состоялась эта покупка. Футбол такая вещь, что дешевые футболисты могут играть отлично, а дорогие — нет. Когда я начинал работать со Стерлингом, он за два-три матча показал, почему приобрели его. Уверен, что в конце сезона никто не будет помнить, за сколько мы купили Де Брюйне», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Goal.com

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    12.09.2015 11:49
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