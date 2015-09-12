Видеотрансляция матча «Рубин» – «Локомотив» – на «Бомбардире»

«Рубин» одержав одну победу в семи матчах плетется на унылом предпоследнем месте. Матч с «Локомотивом» – не лучшая возможность поправить турнирное положение и улучшить настроение перед поездкой в Швейцарию на игру Лиги Европы. Железнодорожники выиграли все четыре выездных встречи и по заявлениям руководства клуба в этом сезоне попытаются побороться за самые высокие места.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив». Комментатор – Журин Владислав. Начало в 19:00, не пропустите!