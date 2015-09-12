Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит» – на «Бомбардире»

ЦСКА и «Зенит« не первый год являются главными претендентами на титул в РФПЛ. Матчи между непримиримыми соперниками всегда считаются центральными в чемпионате. Сегодня армейцы получат отличную возможность оторваться от соперника на девять очков. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий еще никогда не побеждал команды руководимые наставником «Зенита» Андре Виллаш-Боашем, но португалец из-за дисквалификации будет отсутствовать на тренерской скамейке комманды из Санкт-Петербурга.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча , выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Зенит». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!