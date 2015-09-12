Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит» – на «Бомбардире»

    ЦСКА и «Зенит« не первый год являются главными претендентами на титул в РФПЛ. Матчи между непримиримыми соперниками всегда считаются центральными в чемпионате. Сегодня армейцы получат отличную возможность оторваться от соперника на девять очков. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий еще никогда не побеждал команды руководимые наставником «Зенита» Андре Виллаш-Боашем, но португалец из-за дисквалификации будет отсутствовать на тренерской скамейке комманды из Санкт-Петербурга.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча , выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Зенит». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997192
    numo442102
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+