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    • Адвокат: «Большинство наших новичков в плохой физической форме»

    Адвокат: «Большинство наших новичков в плохой физической форме»

    Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал текущее состояние своих подопечных.

    «Думаю, состав у нас лучше, чем в прошлом году, но проблема в том, но новички поздновато к нам присоединились, и теперь нужно немного времени на то, чтобы команда сыгралась на всех позициях», – говорит Адвокат.

    Трудность заключается в том, что новобранцы «Сандерленда» не получали в своих прошлых клубах игровой практики.

    «Большинство футболистов, которых мы купили, не играли в своих клубах, и поэтому физически они отстают от многих игроков и команд. Им нужна игровая практика, что составляет некоторую трудность».

    Источник: Skysports

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    12.09.2015 01:29
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