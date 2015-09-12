Гвардиола: «Почему я должен не доверять Видалю?»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал отъезд полузащитника мюнхенцев и сборной Чили Артуро Видаля из расположения национальной команды.

Ранее появлялись две противоречивые версии об отъезде: по одной из них, Видаль был отстранен от тренировок из-за посещения казино, по другой – причиной были семейные обстоятельства.

«У нас был с ним разговор, и Видаль рассказал мне о том, что случилось. Он хотел побыть рядом со своим сыном, поэтому и попросил у главного тренера сборной Чили разрешения покинуть расположение команды», – рассказывает Гвардиола.

Наставник полностью доверяет своему подопечному.

«Почему я должен не доверять ему? Я лично разговаривал с Артуро, поэтому совершенно не обращаю внимания на спекуляции в прессе».

Напомним, что сын футболиста болеет сахарным диабетом.