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    Гвардиола: «Почему я должен не доверять Видалю?»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал отъезд полузащитника мюнхенцев и сборной Чили Артуро Видаля из расположения национальной команды.

    Ранее появлялись две противоречивые версии об отъезде: по одной из них, Видаль был отстранен от тренировок из-за посещения казино, по другой – причиной были семейные обстоятельства.

    «У нас был с ним разговор, и Видаль рассказал мне о том, что случилось. Он хотел побыть рядом со своим сыном, поэтому и попросил у главного тренера сборной Чили разрешения покинуть расположение команды», – рассказывает Гвардиола.

    Наставник полностью доверяет своему подопечному.

    «Почему я должен не доверять ему? Я лично разговаривал с Артуро, поэтому совершенно не обращаю внимания на спекуляции в прессе».

    Напомним, что сын футболиста болеет сахарным диабетом.

    Источник: Football

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    12.09.2015 00:44
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