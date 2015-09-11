Кубок России. «Шинник» с трудом прошел «Шахтер»

Сегодня в Дзержинске состоялся последний матч 1/32 финала Кубка России, в котором "Шинник" с трудом обыграл любительский "Шахтер" из Пешелани.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев дублем отличился Алексей Заболотный, а в составе гостей - Андрей Мязин, который, кроме того, не реализовал в концовке пенальти.

Победу ярославцам за минуту до окончания дополнительного времени принес Александр Павленко.

Отметим, "Шинник" в 1/16 финала встретится с краснодарской "Кубанью". Матч состоится на поле "медведей" 23 или 24 сентября.

Кубок России. 1/32 финала

Шахтер (Пешелань) - Шинник (Ярославль) - 2:3 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 — Заболотный, 32; 1:1 — Мязин, 11; 2:1 — Заболотный, 48; 2:2 — Мязин, 78 (с пенальти); 2:3 — Павленко, 119.