«Бавария» потеряла Бенатиа еще на месяц

Защитник «Баварии» Мехди Бенатиа не поможет команде в течение четырех – шести недель. У игрока произошел рецидив травмы бедра.

Бенатиа получил повреждение в матче 2-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма», после чего проходил восстановительные процедуры. В четверг он снова травмировался на тренировке команды.

Отметим, «Бавария» в этот период проведет в чемпионате матчи против «Аугсбурга», «Дармштадта», «Вольфсбурга», «Майнца» и дортмундской «Боруссии», а также поединки Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» и загребским «Динамо».