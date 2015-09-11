Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Бавария» потеряла Бенатиа еще на месяц

    Защитник «Баварии» Мехди Бенатиа не поможет команде в течение четырех – шести недель. У игрока произошел рецидив травмы бедра.

    Бенатиа получил повреждение в матче 2-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма», после чего проходил восстановительные процедуры. В четверг он снова травмировался на тренировке команды.

    Отметим, «Бавария» в этот период проведет в чемпионате матчи против «Аугсбурга», «Дармштадта», «Вольфсбурга», «Майнца» и дортмундской «Боруссии», а также поединки Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» и загребским «Динамо».

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    95-shishani-95
    1441994813
    Здоровья Мехьди!
    Ответить
    drnigo
    1442000504
    Здоровья!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997196
    numo442049
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+