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    Билялетдинов: «Отставка? Мне нечего комментировать»

    Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал свою отставку из казанского клуба.

    «Если объявили (о расторжении контракта), то объявили, мне здесь комментировать нечего. В моих планах поправить здоровье, вылечить зубы. А параллельно не буду афишировать, где я, с кем веду переговоры, это пока оставлю без комментариев. Надеюсь, что в этой ситуации, все будет цивилизованно», – заявил Билялетдинов.

    Напомним, сегодня генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что контракт с Билялетдиновым был разорван по соглашению сторон.

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2015 13:23
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    Комментарии (2)
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    Юный футболист
    1441969549
    Не разорван, а расторгнут!!!
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    ologreds
    1694997196
    numo442024
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