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    • «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон

    «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон

    «Рубин» расторг контракт с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым по соглашению сторон. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев.

    Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Валерий Чалый. Тренер по физподготовке «Рубина» Евгений Бондаренко был переведен в молодежную команду клуба.

    «Контракт с главным тренером был разорван по соглашению сторон, его в Казани нет. О дальнейшей стратегии развития клуба я буду готов говорить предметно после того, как будет назначен новый главный тренер. Когда это произойдет, ответить сложно. Переговоры ведутся.

    Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера есть, но сейчас я не хотел бы озвучивать фамилии, которые в нем значатся. Вопрос о назначении нового главного тренера мы постараемся закрыть в ближайшее время», – сказал Фахриев.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2015 10:08
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
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