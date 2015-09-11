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    Червиченко: «У Бердыева есть предложение из «Рубина»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев имеет два предложения для продолжения своей карьеры.

    «Когда Бердыева из «Рубина» убирали, я слышал о новой группе, которая это делала. Много было смеха. Я удивился, что падение «Рубина» произошло только в этом, а не прошлом году. Бердыев показал всей стране: «Ростов», который стоял на вылет в прошлом году и «Ростов» нынешний – разные команды, нечто другое, из «Запорожца» собрался такой монстр.

    А вернется Бердыев или нет, зависит от руководства «Ростова», у которого команда, как табор такой: всем нравится, поют все, но порядка никакого. И если не будет порядка с финансированием, а только обещания, то Бердыев не тот специалист, который будет работать за обещания. Поэтому шансы тут – 50 на 50. У Бердыева, я точно знаю, есть пара предложений. Одно из Казани, а второе еще лучше, но я не скажу», – сообщил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2015 07:50
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    Комментарии (3)
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    Serjoga
    1441963871
    Зачем без толку языком молоть и наводить таинственность! Строить из себя всезнающего! Придет время и официально все озвучат! А подкидывать интригу не стоит!
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    ologreds
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