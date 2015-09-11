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    • Гамула: «Шесть игр дисквалификации Виллаш-Боаша – это перебор»

    Гамула: «Шесть игр дисквалификации Виллаш-Боаша – это перебор»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша слишком жестким.

    «Не знаю, что было с Андре Виллаш-Боашем, но шесть матчей это очень много. Однозначно, перебор. Андре не просто так сцепился с резервным арбитром, ведь какая-то предыстория там точно была.

    Но даже это не важно – ну назначьте вы одну-две игры и выпишите штраф! А тут ему сразу дали шесть игр – «Зенит» и так два матча проиграл, а теперь команда чуть ли не полсезона без тренера будет играть. Виллаш-Боаш нервно себя ведет в последнее время, это да – болеет человек за результат. Но шесть игр – перебор. Очень много», – считает Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 06:46
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