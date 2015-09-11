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    Арбелоа: «Бенитес хорошо начал»

    Защитник «Реала» Альваро Арбелоа поделился своим мнением о работе главного тренера Рафаэля Бенитеса.

    «Рафа – последовательный, старательный и требовательный тренер. Он хорошо начал. Возможно, именно ему я обязан своей карьерой. Он дал мне шанс в «Ливерпуле», и после этого я закрепился в сборной и попал в «Реал», – говорит Арбелоа.

    Также футболист сказал о том, как непросто выступать за столь статусный клуб.

    «Это очень сложно, требования огромны. Клуб не может позволить себе ничего, кроме как бороться за победу во всех турнирах».

    Источник: Marca

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    11.09.2015 02:00
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