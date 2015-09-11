Арбелоа: «Бенитес хорошо начал»

Защитник «Реала» Альваро Арбелоа поделился своим мнением о работе главного тренера Рафаэля Бенитеса.

«Рафа – последовательный, старательный и требовательный тренер. Он хорошо начал. Возможно, именно ему я обязан своей карьерой. Он дал мне шанс в «Ливерпуле», и после этого я закрепился в сборной и попал в «Реал», – говорит Арбелоа.

Также футболист сказал о том, как непросто выступать за столь статусный клуб.

«Это очень сложно, требования огромны. Клуб не может позволить себе ничего, кроме как бороться за победу во всех турнирах».