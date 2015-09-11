Ван Гаал пожаловался на неразборчивость речи Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что ему бывает тяжело понять, что говорит его подопечный Уэйн Руни.
«Я говорю четко. Но если вы сюда посадите Руни и начнете с ним беседовать, то как думаете, поймут ли его люди? Он говорит так, что ничего невозможно разобрать», - пожаловался ван Гаал в интервью голландскому телевидению.
Ранее в том же смысле высказывался и Фабио Капелло, заметивший, что Руни, вероятно, лучше владеет шотландским, чем английским.
Источник: Чемпионат.ком
ть низкая,а ЛВГ жалуется на речь Руни,идиотизм!Мне раньше МЮ нравился и я с удовольствием смотрел матчи этой команды,но сейчас и за деньги не стану смотреть,и дело лишь в одном человеке.