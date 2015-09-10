Ибрагимович и Пасторе не сыграют с «Бордо»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович и полузащитник клуба Хавьер Пасторе не сыграют в ближайшем матче Лиги 1 против «Бордо».

Пасторе продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы, а Ибрагимовичу предоставлен отдых после матчей сборной, чтобы он лучше подготовился в матчу Лиги чемпионов.

«Ибрагимович может сыграть, но мы ему предоставим отдых, чтобы лучше подготовиться к игре с Мальме. В этом и есть преимущество длинной скамейки», – объяснил свое решение главный тренер Лоран Блан.