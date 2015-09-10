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    Инсинье: «Нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы»

    Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал старт сезона для своей команды и турнирное положение «Ювентуса».

    «Как болельщику «Наполи» мне нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы. У нас с ними здоровое противостояние. Они плохо стартовали, но имеют все возможности подняться, поскольку располагают отличным составом. Но как фан Наполи, я все же надеюсь, что они останутся внизу!», – говорит Инсинье.

    Начало сезона в исполнении «Наполи» у Инсинье не вызывает восторга.

    «Игра с «Сампдорией» была хорошей, но нам стыдно за результат. Тренер будет работать с нами, чтобы команда играла на высоком уровне все 90 минут. Мы полны мотивации и хотим отомстить «Эмполи» за поражение в прошлом сезоне».

    После двух туров Серии А «Ювентус» очков не имеет, а в активе «Наполи» один балл.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 19:39
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    Комментарии (8)
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    Chuck_TLT
    1441903702
    Интересно, а как фанату Наполи ему нравится, когда его освистывают на Сан-Паоло?)))
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    Gran_Torino
    1441911021
    вот гном, у самих то 1 очко
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    raketa_7
    1441912280
    сами тоже, как бы, не сильно оторвались
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    Amadi_MU
    1441920838
    В конце сезона лучше такие высказывания делать
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    roman230582
    1441953051
    Это не надолго
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    Juve1897
    1441973799
    Очередной неаполитанский клоун,такой же как и их президент.Лаурентис своим игрокам там мастер классы по по нелепым высказываниям проводит чтоли?!
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    scalette05
    1441987098
    вот олень
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    ologreds
    1694997202
    numo441952
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