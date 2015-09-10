Пике: «Свист в сторону «Барселоны» на «Бернабеу» для меня звучит, как симфония»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поведение болельщиков сборной Испании, которые освистывали его во время матчей национальной команды. Футболист относится к этому спокойно и считает, что причина такого отношения – в соперничестве «Реала» и «Барселоны».

«Я счастлив и смотрю на жизнь позитивно. Вчера ходил по грибы и набрал три корзины. Думаю, болельщики освистывали меня во время матчей сборной из-за соперничества между «Барселоной» и «Реалом» и моих слов на эту тему. Рамос защищал меня перед игрой с Македонией», – рассказывает Пике.

По его мнению, свист болельщиков был больше неприятен команде, чем ему лично.

«Негатив со стороны трибун больше сказывался на команде, чем на мне. Но такова воля болельщиков, и они имеют на это полное право. Я не смогу положить конец происходящему словами, но смогу сделать это делом. Когда бы я ни играл за сборную Испании, буду продолжать выкладываться полностью».

Пике ни о чем не жалеет и собирается дальше болеть против «Реала».

«Сожалений о сказанных словах у меня нет. Я смотрел матч между «Реалом» и «Ювентусом» в футболке Буффона и хотел, чтобы мадридская команда проиграла. Меняться в этом отношении не собираюсь. Перед матчем «Реала» с «Атлетико» я сказал Касильясу: «Надеюсь, ты пропустишь четыре». Он так и сделал, и мы до сих пор со смехом вспоминаем ту фразу».

Негативное отношение со стороны поклонников мадридского клуба защитник «Барселоны» воспринимает, как музыку.

«Когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистывают игроков «Барселоны», для меня это звучит, как симфония. А завершение выступлений за сборную Испании – последнее, что пришло бы мне в голову», – говорит Пике.