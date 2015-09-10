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    • Ерохин: «Один раз поставил и проиграл 100 рублей. Лучше бы шоколадку купил»

    Ерохин: «Один раз поставил и проиграл 100 рублей. Лучше бы шоколадку купил»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал скандальный матч седьмого тура РФПЛ против «Терека» (3:3). Игрок отметил, что его команда отнеслась к игре со всей серьезностью.

    – Последняя игра чемпионата перед сборной – «Урал» – «Терек», ничья 3:3. В вашей карьере случались еще матчи, вокруг которых было бы столько разговоров?

    – Нет, такого ажиотажа никогда не было. Несколько событий наложилось: шум в прессе, ситуация с главным тренером… Мы в команде все это чувствовали, но к матчу готовились серьезно. Это даже придавало мотивации, хотели сыграть за честь клуба.

    – Если бы вы не забили гол и счет остался 2:3, букмекеры оказались бы правы.

    – Во время игры мелькнула мысль: «Если так и закончим, будет много вопросов к нам и разговоров». Нам нужен был как минимум один гол – мы пошли вперед большими силами и сравняли счет.

    – Что подумали, когда мяч оказался в сетке?

    – Что получим очко в турнирной таблице. Что разговоры, раз уж поднялась такая волна, не сразу улягутся. Люди, которые это затеяли, преследовали какие-то свои цели. Но те, кто видел матч, согласятся – он был бескомпромиссным. Если бы не эта шумиха, все бы сказали: «Какая интересная игра, какой сюжет!». А так все немного смазалось…

    – Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов зло отреагировал на обвинения, назвав тех, кто поднял шум, баранами. Вы какие эмоции переживали?

    – Злости не было. Дополнительная мотивация, как я уже сказал.

    – Сами когда-нибудь играли в казино или у букмекеров?

    – Еще школьником один раз сделал ставку, сейчас уже и не вспомню на кого, – проиграл 100 рублей. Так обидно стало! Подумал: «Лучше бы на эти деньги шоколадку купил». Больше не играл.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2015 10:36
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