Ерохин: «Один раз поставил и проиграл 100 рублей. Лучше бы шоколадку купил»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал скандальный матч седьмого тура РФПЛ против «Терека» (3:3). Игрок отметил, что его команда отнеслась к игре со всей серьезностью.

– Последняя игра чемпионата перед сборной – «Урал» – «Терек», ничья 3:3. В вашей карьере случались еще матчи, вокруг которых было бы столько разговоров?

– Нет, такого ажиотажа никогда не было. Несколько событий наложилось: шум в прессе, ситуация с главным тренером… Мы в команде все это чувствовали, но к матчу готовились серьезно. Это даже придавало мотивации, хотели сыграть за честь клуба.

– Если бы вы не забили гол и счет остался 2:3, букмекеры оказались бы правы.

– Во время игры мелькнула мысль: «Если так и закончим, будет много вопросов к нам и разговоров». Нам нужен был как минимум один гол – мы пошли вперед большими силами и сравняли счет.

– Что подумали, когда мяч оказался в сетке?

– Что получим очко в турнирной таблице. Что разговоры, раз уж поднялась такая волна, не сразу улягутся. Люди, которые это затеяли, преследовали какие-то свои цели. Но те, кто видел матч, согласятся – он был бескомпромиссным. Если бы не эта шумиха, все бы сказали: «Какая интересная игра, какой сюжет!». А так все немного смазалось…

– Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов зло отреагировал на обвинения, назвав тех, кто поднял шум, баранами. Вы какие эмоции переживали?

– Злости не было. Дополнительная мотивация, как я уже сказал.

– Сами когда-нибудь играли в казино или у букмекеров?

– Еще школьником один раз сделал ставку, сейчас уже и не вспомню на кого, – проиграл 100 рублей. Так обидно стало! Подумал: «Лучше бы на эти деньги шоколадку купил». Больше не играл.