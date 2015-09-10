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    Семин: «Выдержит ли Аленичев давление?»

    Главный тренер «Анжи« Юрий Семин лестно отозвался о работе своего коллеги Дмитрия Аленичева в «Спартаке«.

    «На «Спартак» Мурата Якина не ходило столько народу, как сейчас на команду Дмитрия Аленичева. И в самой команде я наблюдаю всплеск эмоций, которого не было со времен Владимира Федотова. Посмотрите, с какой жаждой выходят на поле футболисты.

    Мне Аленичев особо импонирует тем, что бросил политическую карьеру и отправился в низы российского футбола. Не из-за денег, а потому что футбол – часть его жизни. В нем он прошел как успешные, так и тяжелые моменты, познал не только большие победы, но и поражения

    Он не понаслышке знает нюансы чемпионской игры «Спартака». И болельщики еще сильнее поддерживают красно-белых, лучше ведут себя на трибунах, чувствуя, что во главе команды их человек, который в клубе душой и телом, который их понимает.

    Но «Спартак» – сложная команда, вокруг него много советчиков из числа больших руководителей. Выдержит Аленичев давление – все у него будет хорошо, состав у него, на мой взгляд, неплохой, хотя и не такой сильный, как у «Зенита«. И не такой стабильный, как у ЦСКА. Но Аленичеву представился хороший шанс, и от него многое зависит, как пойдeт дальше», – рассказал опытный специалист.

    После семи туров «Спартак» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2015 06:41
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1441868808
    Удачи и побед.
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    Диктор
    1441869382
    ПУСТЬ У НЕГО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.
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    MaxSpartakM
    1441953838
    Удачи Дима!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997208
    numo441855
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