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    Орлов: «Дзюба избавляется от комплексов»

    Известный российский комментатор Геннадий Орлов полагает, что голевые успехи нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Халка в своих сборных помогут и клубу.

    «Дзюба забил пять мячей за два матча, играя за сборную страны. Он утверждается как нападающий национальной команды, избавляется от ненужных комплексов, неуверенности, приобретает необходимый дух — для спорта это самое главное. Я бы еще и Халка отметил, который после своего возвращения в сборную Бразилии в двух матчах забил два мяча. Думаю, что это настроение должно передаться всем зенитовцам», – говорит Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    10.09.2015 01:55
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    Комментарии (2)
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    прево
    1441864781
    Да чем помогут им ,когда нет мозгов в команде типа Широкова
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    ologreds
    1694997208
    numo441849
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