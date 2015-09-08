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    Адвокат: «Родуэлл может действовать агрессивнее»

    Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат поделился мнением об игре полузащитника своей команды Джека Родуэлла. Наставник считает, что футболист может и должен действовать агрессивнее.

    «Родуэлл может играть еще лучше, хотя игра со «Суонси» — его лучший матч за все время, что я руковожу командой. Но он может действовать намного агрессивнее. Джеку следует сочетать интеллект с агрессией. Он хорошо владеет обеими ногами, но иногда действует недостаточно агрессивно. Если не играешь агрессивно, тебе нечего делать в АПЛ», – уверен Адвокат.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 23:03
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    Комментарии (3)
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    kolc47
    1441743739
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    Enter2006
    1441757309
    Эхх Дик, видя таблицу, что-то Сандерлерт твой совсем ниже плинтуса... Пора тебе "вешать перчатки на гвоздь".
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    ologreds
    1694997216
    numo441738
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