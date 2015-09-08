Адвокат: «Родуэлл может действовать агрессивнее»

Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат поделился мнением об игре полузащитника своей команды Джека Родуэлла. Наставник считает, что футболист может и должен действовать агрессивнее.

«Родуэлл может играть еще лучше, хотя игра со «Суонси» — его лучший матч за все время, что я руковожу командой. Но он может действовать намного агрессивнее. Джеку следует сочетать интеллект с агрессией. Он хорошо владеет обеими ногами, но иногда действует недостаточно агрессивно. Если не играешь агрессивно, тебе нечего делать в АПЛ», – уверен Адвокат.