Евро-2017 (U-21). Россия уступила Австрии

Во втором туре отбора на молодежный чемпионат Европы сборная России встречалась с австрийцами.

Матч закончился победой Австрии, однако российская молодежь проявила недюжинный характер, отыгравшись сначала со счета 2:0, а потом со счета 3:2. Но австрийцы все же сумели еще раз выйти вперед, и больше преимущества не упускали – 4:3, и это второе поражение сборной России в двух турах.

Евро-2017 (U-21). Оборочный турнир. Группа 7. 2-й тур.

Австрия – Россия 4:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Грегорич, 9; 2:0 – Шауб, 21; 2:1 – Шейдаев, 41; 2:2 – Ташев, 49; 3:2 – Шопф, 53; 3:3 – Шейдаев, 64; 4:3 – Шопф, 79.