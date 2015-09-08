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    Евро-2017 (U-21). Россия уступила Австрии

    Во втором туре отбора на молодежный чемпионат Европы сборная России встречалась с австрийцами.

    Матч закончился победой Австрии, однако российская молодежь проявила недюжинный характер, отыгравшись сначала со счета 2:0, а потом со счета 3:2. Но австрийцы все же сумели еще раз выйти вперед, и больше преимущества не упускали – 4:3, и это второе поражение сборной России в двух турах.

    Евро-2017 (U-21). Оборочный турнир. Группа 7. 2-й тур.

    Австрия – Россия 4:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Грегорич, 9; 2:0 – Шауб, 21; 2:1 – Шейдаев, 41; 2:2 – Ташев, 49; 3:2 – Шопф, 53; 3:3 – Шейдаев, 64; 4:3 – Шопф, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 20:21
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