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    Думбия: «Надеюсь, останусь в России»

    Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия заявил, что не хочет возвращаться в «Рому», которая владеет правами на него.

    «С самого первого дня в «Роме» мне было нелегко. Мне было очень тяжело после Кубка Африканских Наций и в последние несколько месяцев в Риме я перестал получать удовольствие от игры. Сейчас я хорошо чувствую себя в физическом плане, а значит возвращение в ЦСКА было правильным решением. Мое будущее? Сейчас я принадлежу «Роме», но я надеюсь, что все пойдет хорошо и я останусь в России. Не думаю, что я способен вернуться в Италию», – сказал Думбия.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2015 14:23
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    Комментарии (8)
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    Petrak86
    1441714912
    ну так правильно, там он один из многих, а здесь - один из лучших. Да и деньгами здесь не обидят
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    AlexKane
    1441718069
    В сильном чемпионате он сдувается
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    moment of Glory
    1441722195
    Серия А - не твоё... Лига1, Ла Лига, не ошибёшься.
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    ologreds
    1694997218
    numo441695
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