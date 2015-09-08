Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дешам: «Это был хороший месяц для нас»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение об игре своей команды после матча с Сербией.

    «Мы создали много моментов и показали отличную игру в первом тайме. Было непросто сделать то же самое после перерыва. В целом же продемонстрировали хороший футбол и одержали победу, что тоже важно. Этот результат добавит нам уверенности. Мы поддерживаем положительную динамику, но еще важнее то, как мы при этом играем. Это хороший месяц для нас», – заявил Дешам.

    Напомним, в сентябре Франция обыграла Португалию и Сербию в товарищеских матчах.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997220
    numo441667
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+