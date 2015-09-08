Дешам: «Это был хороший месяц для нас»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение об игре своей команды после матча с Сербией.

«Мы создали много моментов и показали отличную игру в первом тайме. Было непросто сделать то же самое после перерыва. В целом же продемонстрировали хороший футбол и одержали победу, что тоже важно. Этот результат добавит нам уверенности. Мы поддерживаем положительную динамику, но еще важнее то, как мы при этом играем. Это хороший месяц для нас», – заявил Дешам.

Напомним, в сентябре Франция обыграла Португалию и Сербию в товарищеских матчах.