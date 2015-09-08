Родригес: «Бенитес – один из тех, кто принимает важные решения в команде»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес спокойно воспринимает ротацию в команде.

«Мне кажется, Рафаэль Бенитес – один из тех, кто принимает важные решения в команде. В свою очередь, я всегда спокойно подхожу к делу. Мне достаточно полностью выкладываться на тренировках и показывать себя с лучшей стороны в тех матчах, в которых мне предоставляют шанс появиться на поле», – сказал футболист.

Колумбиец также прокомментировал предстоящий товарищеский матч своей сборной против Перу.

«Сборная Перу стала заметно сильнее в последние годы. Они хорошо себя показали на Копа Америка, и во вторник я ожидаю от перуанцев схожей игры. Нам же просто необходимо сыграть так, как мы умеем. Кроме того, нужно быть осторожными, ведь у перуанцев имеется достаточно хороших игроков, которые способны решить исход матча».