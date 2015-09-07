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    • «Рубин» не будет объявлять имя нового тренера до матча с «Локомотивом»

    «Рубин» не будет объявлять имя нового тренера до матча с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Рубина» отказалась комментировать информацию об интересе казанского клуба к главному тренеру «Газовика» Роберту Евдокимову.

    «У нас нет никакой информации по поводу Едокимова. Поэтому комментировать что-либо сейчас бессмысленно. Скорее всего, до матча с «Локомотивом» никаких официальных назначений не произойдет», – сообщили в пресс-службе клуба.

    Напомним, ранее в отставку был отправлен Ринат Билялетдинов. СМИ называют претендентами на должность главного тренера команды Роберта Евдокимова и Виктора Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2015 17:37
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    Комментарии (3)
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    астраханец
    1441638720
    Шило на мыло
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    AlexKane
    1441656680
    Тяжело будет с таким Рубином
    Ответить
    ologreds
    1694997224
    numo441611
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