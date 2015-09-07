«Рубин» не будет объявлять имя нового тренера до матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Рубина» отказалась комментировать информацию об интересе казанского клуба к главному тренеру «Газовика» Роберту Евдокимову.

«У нас нет никакой информации по поводу Едокимова. Поэтому комментировать что-либо сейчас бессмысленно. Скорее всего, до матча с «Локомотивом» никаких официальных назначений не произойдет», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в отставку был отправлен Ринат Билялетдинов. СМИ называют претендентами на должность главного тренера команды Роберта Евдокимова и Виктора Гончаренко.