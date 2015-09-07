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    Бруно Гомес пройдет медицинское обследование в «Дженоа»

    Бразильский нападающий Бруно Гомес прибыл в Италию, где сегодня должен пройти медицинское обследование для завершения перехода в «Дженоа«. Футболист подписал контракт с клубом, но не было понятно, успели ли его оформить до закрытия трансферного окна. Сегодня стало известно, что в ФИФА подтвердили получение всех документов вовремя. Последний шаг – прохождение медицинского осмотра.

    19-летний футболист в 2013-м году находился в поле зрения «Манчестер Юнайтед«, но после ухода Алекса Фергюсона интерес к молодому форварду пропал.

    Источник: Football Italia

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    07.09.2015 15:00
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