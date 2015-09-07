Бруно Гомес пройдет медицинское обследование в «Дженоа»

Бразильский нападающий Бруно Гомес прибыл в Италию, где сегодня должен пройти медицинское обследование для завершения перехода в «Дженоа«. Футболист подписал контракт с клубом, но не было понятно, успели ли его оформить до закрытия трансферного окна. Сегодня стало известно, что в ФИФА подтвердили получение всех документов вовремя. Последний шаг – прохождение медицинского осмотра.

19-летний футболист в 2013-м году находился в поле зрения «Манчестер Юнайтед«, но после ухода Алекса Фергюсона интерес к молодому форварду пропал.