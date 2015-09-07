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    Билялетдинов: «О своей отставке узнал из прессы»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал свою отставку из казанского клуба.

    «О том, что руководство клуба и главный тренер будут отправлены в отставку, я узнал из прессы 31 августа. Мне никто ничего не говорил. Я просто читал сайты, газеты, и все. На следующий день, 1 сентября, уже позвонил лично президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. У нас состоялся теплый, конструктивный, спокойный разговор. Мы вообще одногодки, сложились хорошие отношения. Ситуация мне была понятна, потому расстались мирно», – заявил Билялетдинов.

    Напомним, на пост главного тренера «Рубина» претендуют экс-тренер «Урала» Виктор Гончаренко, а также наставник «Газовика» Роберт Евдокимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2015 14:22
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