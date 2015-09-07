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    • «Эвертон» зимой готов будет предложить за Ярмоленко 18 миллионов

    «Эвертон» зимой готов будет предложить за Ярмоленко 18 миллионов

    Английский «Эвертон«, которому летом не удалась сделка по переходу полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, во время следующего трансферного окна вернется к этому вопросу.

    «Ириски» собираются предложить в январе украинскому клубу 18 миллионов фунтов стерлингов за переход лидера киевлян. Можно предположить, что если такое предложение действительно состоится, «Динамо» будет непросто от него отказаться, с учетом того, что контракт Ярмоленко с клубом истекает в июне, и футболист заявил, что не будет его продлевать.

    Источник: Metro

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    07.09.2015 08:36
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    Комментарии (2)
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    Бригант 669
    1441610309
    ярмоленко лучше пусть за говерлу выступает!!
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    ologreds
    1694997228
    numo441559
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