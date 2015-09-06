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    Погребняк может сыграть с «Краснодаром»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, когда нападающий Павел Погребняк сможет дебютировать за клуб.

    «Вероятность большая, что он будет играть с «Краснодаром», думаю, так оно и будет, – сказал Кобелев. – Он тренировался все эти дни, нагрузил ноги поэтому мы дали ему передышку сегодня. Травмы у него нет, есть последствия старой, которая вылечивается потихоньку. Нам важно не перегнуть палку. Но к «Краснодару» он будет готов».

    Напомним, матч «Краснодар» – «Динамо» пройдет в рамках 8-го тура чемпионата России 13 сентября.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 20:38
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    Погребняк - Краснодар.
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