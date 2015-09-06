Агент: «Билялетидинову мешал работать в «Рубине» всем известный серый кардинал»

Известный футбольный агент Рустам Раджабов считает, что бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов проделал большой объем работы в команде. В то же время агент отмечает, что руководство часто вмешивалось в работу наставника, навязывая ему при этом футболистов.

– Наш футбол уж очень непредсказуем. Если бы я руководил «Рубином», то все же оставил на посту главного тренера Рината Саяровича. По моим сведениям казанцы за прошлый сезон сэкономили около 30 миллионов евро, при этом на трансферы не потратили ни копейки в этом году. Не нужно забывать, что команда Билялетдинова попала в Лигу Европы и вошли в пятерку сильнейших в Премьер– Лиги. Большая заслуга таких успехов лежит естественно на главном тренере, он проделал огромный объем работы. При нем у команды появился свой стиль, футбол стал более атакующий, зрелищный, интересный и футболисты один за другим стали попадать в сборную своей страны. Думаю, эти составляющие подтянули зрителя на стадион. Ведь раньше посещаемость была не столь велика, так как команда играла на результат, от обороны и зачастую заканчивала исход встреч нулями на табло. Билялетдинов работал в не простых условиях, так как тех игроков, которых он хотел брать, видимо ему взять просто не давали. Все вопросы по трансферам решал один всеми известный серый кардинал, который по сути футбол с вертолета видел. Именно с его легкой руки в команде появились второсортные игроки типа Ливайи, Шарипова и Лемоса. Того же Шейдаева Ринату Саяровичу тоже навязали, как говорится поставили перед фактом,что он будет в команде. Игрок он не плохой, но на данный момент целесообразней было бы отдать его в аренду допустим в ту же «Уфу» или «Крылья Советов». Рамиль пока сырой, как тот же Денис Давыдов, им нужно время чтобы по футбольному возмужать.

– Билялетдинову навязали тех или иных игроков, при этом состав команды по разным причинам покинули ряд футболистов, а это как объяснить?

– Это тоже дело рук все того же серого кардинала. По моим сведениям он препятствовал перепродлению контракта с Навасом, чем Сезар был очень недоволен, этот же человек испортил отношения с Азмуном, после чего игрок особого желания оставаться в команде не видел, искуственно сорвал аренду по Могилевцу, я уже молчу про Ансальди, Торбинского, Рондона, Еременко и Натхо. Это ведь просто катастрофа! Не правда ли?. Вообще, этот товарищ сделал все возможное, чтобы в команде не было тех игроков, которых хотел видеть Ринат Саярович. Что самое интересное, если бы Билялетдинов допустим отказался бы от того же Могилевца, забраковав бы его, то однозначно он был бы в «Рубине» (смеется). Жаль, что попросту ему не дали нормально поработать, но все равно при всех этих барьерах, которые ему ставили, он сделал много для команды, клуба и республики в целом.