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    Бердыев: «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней»

    Бывший наставник «Рубина» и действующий главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о изменениях в казанском клубе. Специалист также подчеркнул, что мог бы рассмотреть возможное предложение от «Рубина» вернуться в клуб.

    «Я хорошо знаю Валерия Сорокина. Он действительно навел финансовый порядок в клубе, и без его руки это сделать было достаточно сложно. В такой сложной ситуации он выправил этот момент. Это было очень важно для клуба.

    Что касается Метшина, я его знаю достаточно давно. Знаю, как человека, который любит футбол, хорошо в нем разбирается и плюс хорошо в него играет. Мне в этом ни раз приходилось убеждаться, когда мы вместе играли. Мы лично с ним играли в выставочных матчах. Я достаточно уверенно говорю об этом. Что касается «Рубина», то у него достаточно амбициозная команда руководителей, это речь о команде Ильсура Метшина. Он вернет клубу достаточно высокий уровень. Я говорю это искренне.

    Я думаю, что амбиции Метшина высоки, планка будет максимальна. Не надо думать, что Ильсур Раисович пришел, и все стало хорошо. Знаю, что есть моменты, над которым нужно долго и тщательно работать в плане инфраструктуры. Начиная с ликвидированного «Рубина-2» и связи с «Нефтехимиком». Не было бы Кверквелии и Портнягина, если бы не было «Нефтехимика». Это все нужно возрождать. Именно там они крепко встали на ноги. Эту пирамиду нужно восстанавливать, он это и сам знает и понимает.

    Сейчас мне некорректно обсуждать задачи «Рубина» с позиции тренера другой команды. У меня есть свой взгляд, но «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней.

    Я – главный тренер «Ростова». Но все должны понимать, что «Рубин» всегда был и остается в моем сердце. Если от клуба будет предложение, то буду думать, а пока говорить об этом не хотелось бы...», – сказал Бердыев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.09.2015 11:51
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    Комментарии (23)
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    rico2015
    1441466486
    вернись
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    Димон Алма-Ата
    1441467262
    Бердыев рубиновый навсегда, в это трудно поверить, но если он вернется это будет счастьем для Рубина. Лучшего тренера им не найти.
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    Pirboy71
    1441468452
    Бекич я Вас уважаю конечно, но я уже болею за Ростов из-за того Вы там. Когда Вас выгнали шакалы в 2012 году из Рубина я перестал смотреть ЧР по футболу.
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    bentlly
    1441478041
    Бердыев самый лучше тренер на РФЛ. Но до сих пор не понимаю почему его убрали пост Рубина.......?
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    El_Chori
    1441483217
    Бекиич, верим! Пожалуйста, вернись!
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    протон1
    1441495146
    я не болел рубина. но рубин нуждается в нем. Бердыева люблю и уважаю как человека
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    протон1
    1441495264
    никогда не забуду как он обыграл барсу. саму гвардиоллу. в сильный период барсы. и в такой знатной игре а не проходной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!
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    астраханец
    1441541598
    Что то мне кажется, что он такого не говорил. Желтятиной пахнет
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    vgarakh
    1441620556
    Бикиевич не бросай Ростов !!!
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    ologreds
    1694997240
    numo441381
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