Агент Милевского: «В «Рух» Артем не пойдет»

Александр Панков, агент форварда Артема Милевского, рассказал о расставании украинца с хорватским «Хайдуком».

«Спасибо ФК «Хайдук» и президенту Марину Брбичу за то, что пошли нам на встречу и отпустили. Дали возможность Владимировичу найти команду в которой ему будут доверять и верить.

Прошу любителей критики поумерить свой пыл, и поддержать хорошими словами и напутствиями. В «Рух» мы не пойдем», – написал Панков в Instagram.

Напомним, за «Рух» из поселка Винники, что во Львовской области, выступают экс-одноклубники Милевского Александр Алиев и Максим Шацких.