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    Агент Милевского: «В «Рух» Артем не пойдет»

    Александр Панков, агент форварда Артема Милевского, рассказал о расставании украинца с хорватским «Хайдуком».

    «Спасибо ФК «Хайдук» и президенту Марину Брбичу за то, что пошли нам на встречу и отпустили. Дали возможность Владимировичу найти команду в которой ему будут доверять и верить.

    Прошу любителей критики поумерить свой пыл, и поддержать хорошими словами и напутствиями. В «Рух» мы не пойдем», – написал Панков в Instagram.

    Напомним, за «Рух» из поселка Винники, что во Львовской области, выступают экс-одноклубники Милевского Александр Алиев и Максим Шацких.

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    05.09.2015 11:33
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    Комментарии (2)
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    VIPded
    1441443659
    Я-то уж про польский Рух подумал... а тут ваащеееее...)))
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    ologreds
    1694997240
    numo441380
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