Карвалью: «Проиграли Франции из-за одной ошибки»

Защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью рассказал, что травма, полученная им в товарищеском матче с командой Франции (0:1), оказалась несерьезной и участие в предстоящей встрече отборочного турнира к Eвро-2016 с Албанией не стоит под вопросом.

«Дело в том, что рассечение было достаточно глубоким, и кровь не останавливалась. Поэтому врачи решили, что меня лучше заменить. В матче с Албанией я, естественно, сыграю. Что касается этой встречи, то мы снова уступили из-за одной ошибки. Не сказал бы, что Португалия заслуживала поражения», – считает Карвалью.